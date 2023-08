Ucraina: Borrel, ‘Ue non ha compromesso sicurezza alimentare globale’

Bruxelles, 1 ago. (Adnkronos) – L’Unione Europea non ha introdotto sanzioni che potrebbero compromettere la sicurezza alimentare globale, contrariamente a quanto affermato dal Cremlino. Lo ha affermato l’Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri Josep Borrell, secondo cui le sanzioni non si applicavano nemmeno all’esportazione di cibo e fertilizzanti russi verso paesi terzi.

Per Borrell, il ritiro di Mosca dall’accordo sui cereali del Mar Nero sarebbe oltretutto non rispettoso degli interessi della Russia nell’esportazione di fertilizzanti.