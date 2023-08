Siria: 5 soldati siriani uccisi in un sospetto attacco dello Stato islamico

Damasco, 1 ago. (Adnkronos/Dpa) – Almeno cinque soldati del governo siriano e due comandanti di petroliere sono stati uccisi in un attacco armato da parte di sospetti militanti dello Stato islamico nella Siria centrale. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani, precisando che l’attacco ha preso di mira un convoglio di autocisterne che trasportavano carburante sulla strada Raqqa-Salamiyah nella campagna orientale di Hama. Gli aggressori hanno usato mitragliatrici e granate a propulsione a razzo, ha aggiunto l’osservatorio.

Lo Stato islamico controlla gran parte della Siria devastata dalla guerra e del vicino Iraq. La milizia estremista è stata dichiarata militarmente sconfitta in entrambi i Paesi, ma rimane attiva e compie ripetutamente attacchi nella regione.