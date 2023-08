Pnrr: Pella (Fi), ‘abbiamo imboccato strada giusta, Piano darà volto nuovo a Paese’

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Il Pnrr italiano è il più grande d’Europa, fortemente voluto dal Partito popolare europeo, grazie all’autorevolezza di Forza Italia e all’impegno del nostro presidente Silvio Berlusconi e del nostro coordinatore Antonio Tajani, i quali hanno contribuito in maniera determinante a far sì che l’Italia fosse il principale beneficiario del Fondo”. Così Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in commissione Finanze, intervenendo in Aula a Montecitorio nel corso delle dichiarazioni di voto sul sulle risoluzioni presentate sulle comunicazioni del ministro Fitto sull’attuazione del Pnrr.

“Il ministro Fitto – ha proseguito – ha assicurato che nessun programma sarà cancellato, ma che le modifiche riguarderanno correzioni formali o aggiustamenti di carattere normativo a obiettivi che altrimenti sarebbero difficilmente realizzabili. Il governo confida che, grazie a questo dialogo con Bruxelles, si possa, una volta svolta la fase di verifica, proseguire regolarmente con tutti i prossimi pagamenti delle rate. Il lavoro che sta compiendo indica la necessità di rilevare in anticipo le criticità e di pensare a una revisione complessiva degli obiettivi fino a giugno 2026, in modo da evitare di trovarci in futuro nella situazione di prendere atto troppo tardi dell’impossibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati. Vi è dunque la piena volontà e il forte impegno di non perdere un solo euro di questo Piano”.

“Emerge, inoltre – ha aggiunto ancora Pella – l’intenzione del governo di riprogrammare tutti quegli interventi che non consentano il rispetto dei tempi e delle condizionalità previsti dal Pnrr attualmente vigente, d’intesa con le singole amministrazioni responsabili, traslandone il relativo finanziamento verso altre fonti nazionali disponibili”, accogliendo “in modo particolare le richieste di Forza Italia arrivate dai nostri presidenti di regione e dai nostri innumerevoli sindaci che stanno applicando al meglio il Pnrr: è importante che siano assicurati i progetti per cui già si siano impegnate e spese risorse”.

“Il gruppo di Forza Italia esprime apprezzamento per il grande lavoro svolto dal governo. Siamo convinti di avere imboccato la strada giusta, pienamente inserita nel solco dei valori del nostro partito e del centrodestra. Questo Piano saprà dare un volto nuovo alla nostra Nazione”, ha concluso il deputato azzurro annunciando il voto favorevole di Forza Italia.