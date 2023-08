Pnrr: Grimaldi (Avs), ‘affossato per gettare a macero transizione green e lotta a crisi sociale’

Roma, 1 ago. – (Adnkronos) – “Oggi è tutto più chiaro, arriva la revisione del Pnrr che dice quello che volevate fare fin dall’inizio: affossare il Pnrr per contrastare la crisi climatica e sociale che affligge il nostro Paese”, il disegno di “una destra ultra permissiva e ultra liberale solo nei confronti di chi ha enormi privilegi, un lobbismo così spudorato da far rimpiangere il populismo; una destra nemica del clima che fa di tutto per gettare al macero la transizione ecologica”. Così Marco Grimaldi (AvS) nella replica alle comunicazioni alla Camera del ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, sulla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Non si è mai visto un ministro venire qui – aggiunge Grimaldi – e, invece di dare un’informativa sui numeri, prendersela con le opposizioni. Chiederemo qualche informativa in meno se tanto le informative non arrivano”.