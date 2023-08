Pnrr: Gardini (Fdi), ‘sinistra ama i poveri e ne aumenta il numero come diceva Montanelli’

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Sono allibita da interventi delle opposizioni, che fanno solo demagogia. Mi è venuta in mente solo una frase di Montanelli: ‘la sinistra ama così tanto i poveri che quando governo fa in modo che il numero aumenti'”. Lo dice Elisabetta Gardini, deputata di Fratelli d’Italia, intervenendo in aula alla Camera in replica alle dichiarazioni del ministro Raffaele Fitto sul Pnrr.

“Quando siete tornati tronfi dall’Europa perché l’Italia era il Paese che avrebbe ricevuto più fondi, non avete fatto i conti con il fatto che era così perché la nostra era la Nazione più disastrata a causa vostra”, continua Gardini venendo interrotta dalle grida delle opposizioni, che vengono subito sedate.