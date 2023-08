Pnrr: Fitto, ‘non vogliamo definanziare progetti dissesto idrogeologico ma realizzarli’

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – E’ “falso” che il governo voglia “definanziare i progetti sul dissesto idrogeologico, vogliamo finalmente realizzare gli interventi” e portarli a termine, ha rimarcato il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, replicando alla Camera agli interventi sulle sue comunicazioni in merito alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Pnrr. Riferendosi alle opposizioni Fitto ha affermato: “Oggi non ho ascoltato una sola critica di merito rispetto alle misure indicate”.