Pnrr: Fitto, ‘con ecobonus non soldi a pioggia ma risorse mirate’

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – Con il nuovo ecobonus non ci saranno “soldi a pioggia, come è stato fatto precedentemente con gravi rischi e problemi per le casse dello Stato”, ma “risorse mirate a chi realmente ha necessità”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, replicando alla Camera agli interventi sulle sue comunicazioni in merito alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Pnrr. Illustrando le misure previste dall’ecobonus Fitto ha spiegato che l’intervento immaginato dal governo “non punta solo alle famiglie meno abbienti, che rappresentano una priorità, ma anche ai giovani e ai grandi condomini”.