Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Oltre 20 decreti” in materia di giustizia civile e penale saranno definiti dal governo “a giorni”. Lo ha annunciato in Aula il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, replicando alla Camera agli interventi sulle sue comunicazioni in merito alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Pnrr. “Non stiamo riducendo l’obiettivo, ma lo stiamo aggiornando”, ha assicurato Fitto.