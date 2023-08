Pnrr: Barelli (Fi), ‘terza e quarta rata nei tempi previsti, stiamo facendo un ottimo lavoro’

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “La relazione del ministro Fitto è corretta sia sotto il profilo politico sia sotto quello tecnico. E trova piena condivisione in Forza Italia. E’ chiarito che le modifiche relative al pagamento della quarta rata riguardano sostituzioni di progetti non realizzabili entro il 2026, con altri di equivalente rilevanza. Quelli esclusi saranno realizzati con altri fondi già disponibili, senza la scadenza del 2026. Forza Italia e il governo sono consapevoli della straordinaria importanza del Pnrr per il nostro Paese. La terza e la quarta rata saranno regolarmente incassate dall’Italia entro il 2023, nei tempi previsti. Stiamo facendo un ottimo lavoro”. Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.