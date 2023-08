Roma, 1 ago (Adnkronos) – “Per portare in porto i progetti del Pnnr noi ci siamo, prendete atto delle difficoltà che avete, noi siamo interessati per una missione che appartiene al Paese, tifiamo Italia e Europa. Vogliamo metterci alla stanga, come dice il presidente Mattarella. Voi mettetevi in ascolto con umiltà, lavoriamo insieme e evitiamo i tagli per non perdere una occasione storica e irripetibile per il Paese”. Lo ha detto Elly Schlein alla Camera replicando al ministro Fitto sul Pnnr.