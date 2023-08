Pnnr: Camera approva risoluzione maggioranza**

Roma, 1 ago (Adnkronos) – L’aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro delle Politiche europee Raffaele Fitto sull’attuazione del Pnrr. Via libera anche ad alcune parti della risoluzione del Terzo polo, che ha votato con la maggioranza.

L’aula sta bocciando invece le risoluzioni delle opposizioni, messe al voto per parti separate e per singoli capoversi.