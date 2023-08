Pnnr: Alfieri (Pd), ‘governo mantenga impegni e garantisca risorse per opere in cantiere’

Roma, 1 ago (Adnkronos) – “Oggi chiediamo al governo di mantenere gli impegni presi con i Comuni e le realtà territoriali. Ci giochiamo la credibilità con i cittadini e con i Paesi europei”. Lo dice Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e PNRR nella segreteria Pd.

“Nel momento in cui si avverte un bisogno enorme di più sanità pubblica, si tagliano 414 case della salute e 96 ospedali di comunità. Per non parlare dell’impressionante taglio di 13 miliardi, un vero e proprio scippo ai comuni sui progetti di contrasto al dissesto idrogeologico, la rigenerazione urbana e i piani urbani integrati, che è insostenibile e ingiustificabile. Molti di questi hanno già visto l’aggiudicazione dei lavori e dopo l’estate sono in partenza i cantieri”, prosegue.

“Ecco perché Il governo deve ritirare questa proposta di modifica e mantenere gli impegni presi. E in ogni caso, qualora una parte di questi venisse modificata, il governo deve impegnarsi entro il 31 agosto o comunque entro la fine del negoziato a garantire le risorse utili a completamento di tutte le opere previste. Su questo saremo intransigenti”, conclude Alfieri.