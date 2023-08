Pavia: sorpresi con la droga in auto, due uomini denunciati

Milano, 1 ago. (Adnkronos) – Due uomini di origine marocchina sono stati denunciati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. E’ accaduto ieri a Vigevano, nel pavese. Gli agenti della squadra volante del locale commissariato, nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio, hanno notato in viale Commercio un’auto di grossa cilindrata con tre persone a bordo che, alla vista della pattuglia, ha accelerato repentinamente. Poche centinaia di metri dopo, l’auto si è fermata sul ciglio della strada e da una portiera posteriore è sceso un uomo che si è dato alla fuga nelle campagne.

Gli agenti hanno quindi bloccato gli altri due occupanti e li hanno sottoposti a controllo trovandoli in possesso di 0,75 grammi di cocaina, 0,45 grammi di marijuana e 6 grammi di hashish nascosti nell’auto. Uno dei due aveva con sé anche la somma di 250 euro in contanti, probabile provento dello spaccio.

Con il personale del settore anticrimine, gli agenti hanno poi proceduto ad una perquisizione domiciliare, rinvenendo 29 grammi di hashish. Dato il ridotto quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto, i due sono stati denunciati a piede libero.