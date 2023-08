Montagna: scivola nei pressi di torrente e si ferisce, giovane salvato in Val Brembana

Milano, 1 ago. (Adnkronos) – E’ scivolato mentre era nei pressi di un torrente, riportando alcuni traumi che non gli consentivano di tornare autonomamente alla base. Così ha chiesto aiuto e i tecnici della VI delegazione orobica del Soccorso alpino lo hanno tratto in salvo. E’ accaduto questa mattina in località Ponte dell’Acqua, territorio del comune bergamasco di Mezzoldo, in Val Brembana.

Sul posto sono intervenute le squadre territoriali del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, con sei tecnici e l’elisoccorso di Sondrio dell’Areu-Agenzia regionale emergenza urgenza.

L’elicottero ha sbarcato il tecnico di elisoccorso del Cnsas, sempre a bordo del mezzo, e il medico. E dopo la valutazione sanitaria, il ragazzo è stato immobilizzato, imbarellato e trasportato fino al punto in cui era possibile prenderlo a bordo dell’elicottero, per il trasporto in ospedale. L’intervento è finito poco dopo mezzogiorno.