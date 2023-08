Mondiali scherma, spada: a Di Veroli la Coppa del Mondo 2022-2023

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – Le grandi gioie dei Mondiali di scherma di Milano, ultima gara dell’intensa stagione nel massimo circuito internazionale, non si limitano ai 10 podi che sono valsi il trionfo azzurro nel Medagliere per Nazioni: Davide Di Veroli alzerà al cielo (anche) la Coppa del Mondo di spada maschile 2022/2023. Lo spadista romano delle Fiamme Oro, grazie all’argento iridato conquistato al MiCo, ha messo il punto esclamativo sulla sua “super season”, impreziosita dal titolo europeo individuale conquistato a Plovdiv, aggiudicandosi pure la classifica generale del circuito.

Il successo di Di Veroli arriva a 12 anni di distanza dall’ultima vittoria di uno spadista italiano in Coppa del Mondo, Paolo Pizzo nel 2011. Per Davide, che si lascia alle spalle gli ungheresi Koch e Siklosi, il sigillo cade all’anno magico della famiglia Di Veroli: nel prossimo Congresso FIE, infatti, saranno due i Di Veroli a ricevere la Coppa del Mondo, visto che il fratello minore Damiano, campione mondiale Under 20, ritirerà lo stesso trofeo nel fioretto maschile per la categoria Giovani.

I Ranking internazionali di fine anno schermistico sorridono all’Italia un po’ in tutte le specialità. Sempre nella spada maschile spiccano il 6° e 7° posto -rispettivamente- di Valerio Cuomo e Federico Vismara, mentre anche tra le spadiste (vittoria della francese Marie Florence Candassamy) sono ben tre le azzurre tra le migliori al mondo: 7^ la vicecampionessa mondiale Alberta Santuccio, 10a la medaglia di bronzo iridata Mara Navarria e 11a Rossella Fiamingo. Al tramonto di una stagione meravigliosa ma condizionata dall’infortunio alla spalla, chiude terzo in Coppa del Mondo – da detentore del trofeo – il neo campione mondiale di fioretto maschile Tommaso Marini. Nella classifica finale dei fiorettisti, vinta dallo statunitense Alexander Massialas, figurano 8° Alessio Foconi, 9° il campione europeo Filippo Macchi e 11° Daniele Garozzo.

La statunitense Lee Kiefer conquista invece la Coppa di fioretto femminile, davanti alla campionessa mondiale Alice Volpi e alla campionessa europea Martina Batini, quarta l’argento continentale e bronzo iridato Martina Favaretto, in una classifica che vede anche 10^ Francesca Palumbo e, non lontane dalle “top 16”, Erica Cipressa (19^) e la neo mamma d’argento al Campionato del Mondo, Arianna Errigo (22a). Infine, la sciabola: al maschile, dove trionfa il georgiano Sandro Bazadze, chiudono 5° Gigi Samele, 8° Michele Gallo e 11° Luca Curatoli, mentre al femminile la Coppa va alla francese Sara Balzer, con due azzurre tra le migliori 16, che sono il bronzo europeo Martina Criscio (8^) e Michela Battiston (15^).

Italia sempre ad alta quota anche con le proprie Squadre. Il Dream Team di fioretto femminile, campione mondiale e d’Europa, stravince pure la Coppa del Mondo, mentre sono terzi i fiorettisti. Gli spadisti, che hanno riportato il Tricolore sul gradino più alto del podio iridato dopo trent’anni, concludono al 2° posto nel Ranking stagionale, terze le spadiste. Nella sciabola doppio quarto posto per l’Italia sia con gli uomini che con le donne.

Uno scenario che dà grande ottimismo in vista della Coppa del Mondo 2023/2024, in cui ci si giocherà ancora la Qualifica Olimpica. In quelle “speciali classifiche”, che tengono conto soltanto delle gare a Squadre disputate dallo scorso maggio in avanti, ad oggi tutte le Nazionali azzurre risulterebbero ammesse ai Giochi di Parigi 2024, ma in ogni arma ci sarà ancora da “lottare”, per coronare il sogno di un’Olimpiade con la massima presenza italiana possibile. La pedana, come sempre, sarà il giudice unico.