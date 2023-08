In linea con l’andamento dell’intero sistema delle imprese italiane, anche il Sannio continua a mostrare resilienza almeno per quanto riguarda la natimortalità imprenditoriale. I dati del secondo trimestre 2023 evidenziano che le imprese registrate in provincia di Benevento sono 35.145, con un saldo positivo tra aperture e chiusure di imprese nel Sannio,di 133 unità ed un tasso di crescita medio della provincia di + 0,4% in linea con il trend nazionale e regionale.

