L’esclusione dalla prima amichevole precampionato c’entra poco con il futuro di Gabriele Moncini, fermo per un fastidio al flessore. In ogni caso, però, l’addio resta l’ipotesi più probabile. Non ha cambiato idea l’attaccante pistoiese che, nonostante le insistenze del Benevento e l’opera di convincimento di Andreoletti, resta fermo sulle proprie posizioni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia