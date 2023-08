Ora manca solo la firma, l’ultimo step per far sì che Biagio Meccariello si metta finalmente sulle spalle la maglia del Benevento, la squadra della sua città. Il difensore di Airola ha completato ieri la seconda parte di visite mediche, superandole senza intoppi e ottenendo così il via libera definitivo alla formalizzazione dell’accordo con la Strega.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia