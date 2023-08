Azione: Iv contro Calenda, ‘ossessionato da Renzi, passa giornate ad attaccarci’**

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “L’elezione diretta del premier è nel programma con cui Azione e Italia Viva si sono presentati agli italiani. Carlo Calenda l’ha raccontata e difesa nelle piazze durante la campagna elettorale. Se oggi pur di attaccare Renzi smentisce anche se stesso è un problema suo, non nostro”. Così Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

“Ormai la situazione è surreale – incalza l’esponente del partito renziano -: Calenda passa la giornata ad attaccare Italia Viva, sembra ossessionato. Noi siamo per rafforzare la democrazia con il sindaco d’Italia e portare avanti le proposte per cui siamo stati votati: fra quelle proposte, c’è il sindaco d’Italia. Non tradiremo il mandato degli elettori”, conclude Paita.