Ucraina, missili russi su città natale Zelensky: un morto e 10 feriti – Video

(Adnkronos) – E’ di un morto e dieci feriti il bilancio di un attacco missilistico condotto dalle forze armate russe su Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha detto il ministro degli interni Ihor Klymenko spiegando che sono in corso ricerche di persone sotto le macerie dopo che due missili hanno colpito un edificio di quattro piani e un istituto scolastico.

”Questo terrore non ci spaventerà, né ci spezzerà. Stiamo lavorando e salvando la nostra gente”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha pubblicato un video sui suoi canali di social media dalla scena dell’attacco. “Lunedì mattina. Le regioni dell’Ucraina vengono bombardate dagli occupanti, che continuano a terrorizzare città e persone pacifiche. Kryvyi Rih. Kherson. Sono stati colpiti edifici residenziali, un edificio universitario, un incrocio stradale. Purtroppo ci sono morti e feriti. Potrebbero esserci persone sotto le macerie. Le mie condoglianze a tutti coloro che hanno perso i propri cari a causa del terrore russo”. Zelensky aggiunge che ”i soccorritori e tutti i servizi necessari sono in campo e stanno lavorando. Stiamo cercando di salvare quante più persone possibile. Negli ultimi giorni, il nemico ha attaccato ostinatamente città, centri urbani, bombardando oggetti civili e abitazioni”.

Nella notte un attacco russo ha colpito anche Kharkiv, nell’Ucraina orientale. Secondo quanto riporta Ukrinform, un missile russo ha colpito un magazzino e una persona è rimasta ferita. “Alle 24:00, gli occupanti russi hanno lanciato missili S-300 contro la nostra regione dal territorio della regione di Belgorod”, ha detto Dmytro Chubenko, portavoce dell’ufficio del procuratore regionale di Kharkiv, aggiungendo che il deposito colpito si trova nel distretto di Novobavarskyi. Un incendio è divampato su un’area di 200 mq e un uomo, che si trovava nei pressi dell’epicentro dell’esplosione, è rimasto ferito.

Ma l’allarme antiaereo è scattato in tutto il Paese, compresa la capitale Kiev. “Nell’ultimo giorno, il nemico ha lanciato quattro attacchi missilistici, 42 attacchi aerei e 76 razzi Mlrs contro le posizioni delle nostre truppe e gli insediamenti popolati. A seguito degli attacchi terroristici russi, purtroppo, i civili sono stati uccisi e feriti, gli edifici residenziali sono stati distrutti”, afferma il rapporto dello Stato Maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina pubblicato su Facebook .