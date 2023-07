Tumori: Cattoi (Lega), ‘uniti bipartisan nella lotta contro il cancro’

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Oggi vincono il lavoro di squadra e la buona politica. L’approvazione di un odg a prima firma Malavasi e di un emendamento a prima firma Semenzato al dl Pa 2 che ho sottoscritto e sostenuto assieme ai colleghi parlamentari dimostrano questo spirito d’unità d’intenti nella lotta contro il cancro. Un ringraziamento doveroso a tutti i colleghi, di cui compaiono solo alcune firme rappresentative, di un iter condiviso in maniera totale e bipartisan. Risultati ottenuti grazie al buon lavoro dell’Intergruppo parlamentare ‘Insieme per un impegno contro il cancro” del progetto ‘la salute un bene da difendere un diritto da promuovere’ che coinvolge oltre 50 associazioni di pazienti che hanno oltre 177 punti d’accesso su tutto il territorio nazionale”. Lo dichiara la deputata della Lega Vanessa Cattoi, coordinatrice alla Camera dell’intergruppo ‘Insieme contro il cancro’.

“Andremo così a adottare iniziative normative volte ad agevolare le donazioni di beni effettuate dagli enti del terzo settore a favore di ospedali e di reparti oncologici – spiega -, anche prevedendo un contributo sotto forma di sconto in fattura al momento dell’acquisto dei beni. Si prevede poi l’attuazione del Piano oncologico nazionale secondo gli indicatori dei livelli delle prestazioni avvalendosi anche del parere delle Associazioni dei pazienti”. “Un importante tassello del nostro impegno come parlamentari che prevede il coinvolgimento diretto delle Associazioni dei pazienti nell’attuazione del Pon”, conclude Cattoi.