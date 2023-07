Scherma: Magoni, ’emozioni a non finire per medaglie azzurre a Mondiali scherma ‘

Milano, 31 lug. (Adnkronos) – “L’emozione in questa settimana di scherma è stata travolgente. La medaglia d’oro nella spada dopo trent’anni, la vittoria del medagliere da parte della nostra nazionale con 10 medaglie, 4 d’oro, 4 d’argento e due di bronzo. Queste e tante altre le emozioni che da sportiva e da italiana gli atleti ci hanno fatto provare”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza con delega a Sport e giovani della Regione Lombardia, Lara Magoni, commentando i risultati dei campionati mondiali di scherma che si sono conclusi ieri a Milano.

“È stato importante ricordare uno dei più grandi sportivi del passato come il grandissimo campione Edoardo Mangiarotti al quale è stato dedicato questo mondiale -afferma Magoni-. La scherma è una disciplina che in questo Mondiale ha fatto battere centinaia di migliaia di cuori. Voglio ringraziare il presidente Marco Fichera, vicecampione olimpico, che ha dimostrato ancora una volta che chi ha fatto sport ad alto livello è competitivo anche nel lavoro. Grazie a lui e a Master Group per l’organizzazione che ha garantito un grande successo. Grazie al vicepresidente del Coni, Claudia Giordani, al past president della scherma, Giorgio Scarso e al presidente Paolo Azzi”.

“Un merito importante -aggiunge- va riconosciuto a chi ha organizzato anche per aver coinvolto tante famiglie, giovani e giovanissimi. Complimenti per il percorso di comunicazione svolto presso le scuole lombarde, per avvicinare ragazze e ragazzi alla scherma, al valore dello sport e del sacrificio. Milano e Regione Lombardia sono stati di nuovo protagonisti attraverso lo sport. Il presidente Attilio Fontana crede fortemente nello sport, nei grandi eventi sportivi. Milano a fine luglio ha dimostrato di avere ancora voglia di divertirsi, facendo ‘sold out’ a ogni gara. Oggi festeggiamo tutti un grandissimo risultato. Un mondiale unico nel suo genere per i numeri raggiunti, viva la scherma. La Lombardia -sottolinea, in conclusione, Magoni- non smette di sognare e supporta concretamente lo sport aspettando l’evento più atteso: le Olimpiadi invernali di MilanoCortina 2026.