Sanità: Sereni (Pd), ‘governo trovi risorse per Ssn anziché promettere condoni’

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Il presidente dell’Ordine dei medici, Filippo Anelli, torna oggi a denunciare la situazione di stress e sovraccarico di lavoro che sta colpendo tanti medici, negli ospedali come nel territorio, sottolineando una vera e propria fuga dalla professione. Ancora più grave si sta rivelando la carenza di infermieri, in un quadro di difficoltà e fatica che tocca tutte le professioni sanitarie, soprattutto nelle aree maggiormente sotto pressione. Sempre oggi, dalle pagine de La Stampa arriva un vero e proprio allarme per la situazione finanziaria della sanità pubblica, alla vigilia del rinnovo del contratto per il triennio 2019-2021 e di fronte ai tanti ritardi da superare dopo il Covid, a partire dalle liste di attesa”. A scriverlo in una nota è Marina Sereni, responsabile Sanità nella segreteria del Partito democratico.

“Non possiamo che sostenere il tentativo del ministro Schillaci di ottenere risorse aggiuntive per far fronte alle esigenze più impellenti delle regioni e del Ssn – continua l’ex sottosegretaria – Ma dobbiamo ribadire che se davvero vogliamo salvare la sanità pubblica e impedire una privatizzazione strisciante, con il conseguente aumento di intollerabili diseguaglianze, è necessario garantire un incremento progressivo e certo di risorse per colmare il gap che ci divide dai Paesi maggiormente avanzati”. “In questa direzione, anziché promettere continui condoni e abbassare l’asticella delle riforme strutturali previste dal Pnrr, sarebbe necessario che il governo invertisse la rotta sul fisco e non rinunciasse colpevolmente a recuperare i fondi dall’evasione”, conclude Sereni.