Rdc: Ricchiuti (Fdi), ‘nel 2018 per Boccia era una sciocchezza, come si cambia per non morire’

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “‘Il reddito di cittadinanza? È una grande sciocchezza: aumenterà solo il lavoro nero, e in Campania ho incontrato cittadini che stanno per divorziare al fine di avere diritto all’assegno. Il tema vero è come creare nuovo lavoro, e come aiutare chi lo ha perso a ritrovarlo’. Potrebbero sembrare le parole di un qualsiasi esponente dell’attuale maggioranza a seguito della modifica come ampiamente preannunciato del reddito di cittadinanza e invece no. Sono le parole dell’attuale capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, in una intervista rilasciata a Il Sole 24 ore il 30 novembre del 2018. Come si cambia per non morire…per citare una famosa canzone”. Lo dichiara Lino Ricchiuti, viceresponsabile del dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia.