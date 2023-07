Rdc: Borrelli (Avs), ‘hanno colpito tutti i beneficiari indistintamente’

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Quello che sta succedendo in queste ore, con un sms inviato ai percettori del reddito per avvisarli che non potranno più accedervi, sta mettendo in crisi decine di migliaia di persone ed è inaccettabile. Hanno colpito tutti indistintamente e questo creerà notevoli problemi sociali. E’ assurdo trattare allo stesso modo ogni singolo percettore senza porsi il problema della sussistenza delle fasce più deboli”. Lo dichiara Francesco Emilio Borrelli, deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra.