Rdc: Aiello (M5S), ‘da stop danni a economia per 1 mld l’anno, patrioti al contrario’

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Secondo Confesercenti, lo smantellamento del reddito di cittadinanza porterà alla perdita di un miliardo di euro all’anno sui consumi. Come noto, difatti, quelle risorse venivano usate dalle famiglie beneficiarie per acquistare beni di prima necessità, e dunque aiutavano l’economia. La furia ideologica con cui la destra si è scagliata contro l’Rdc farà danni anche a quel tessuto produttivo che a parole dicono di voler tutelare. Sono ‘patrioti’ al contrario”. Lo afferma in una nota il deputato del M5S Davide Aiello, componente della commissione Lavoro.