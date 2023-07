Parlamento: ritmo serrato in aula, ultima settimana prima delle ferie estive**

Roma, 31 lug (Adnkronos) – Ultima settimana di lavoro in Parlamento prima delle ferie estive. Salvo clamorose novità, con qualche palpitazione e senza escludere eventuali straordinari, Camera e Senato dovrebbero licenziare tutti i provvedimenti in calendario entro venerdì 4 agosto per poi riaprire a settembre. Il condizionale è d’obbligo perché l’ordine dei lavori è corposo sia a Montecitorio che a palazzo Madama.

Alla Camera (posto il via libera finale dal Dl Pa atteso entro stasera) l’agenda prevede per domani, martedì 1 agosto, a partire dalle 9 le comunicazioni del ministro Raffaele Fitto sul Pnnr. Poi un altro decreto, quello sugli obblighi Ue e le procedure anti infrazione in scadenza il 12 agosto: è attesa la fiducia che dovrebbe arrivare nel pomeriggio. Per mercoledì 2, l’aula ha in programma l’esame del Conto consuntivo e del Bilancio interno.

Poi la mozione sulla strage di Bologna (prevista anche la commemorazione delle vittime). A quel punto, dopo il Question time, nel pomeriggio si potrà concludere l’esane del Dl sugli obblighi Ue. I capigruppo hanno già definito il programma, con la chiama dalle 18,30.

(Adnkronos) – Il problema della Camera si chiama però Delega fiscale, che il Senato approverà in settimana e che Montecitorio attende. Una capigruppo potrebbe essere necessaria per trovare lo spazio al provvedimento. I gruppi parlamentari sono pronti a tutto, alle notturne e anche ad un eventuale extra lavoro fino alla giornata di sabato.

Al Senato si prende il via domani pomeriggio, dalle 16,30, e il programma è già ben definito con un calendario che prevede aula fino a venerdì prossimo, 4 agosto, ma solo “se necessaria”. All’Odg ci sono anche a palazzo Madama le comunicazioni del ministro Fitto sul Pnnr e anche l’informativa del ministro Nello Musumeci su caldo e maltempo.

A seguire, probabilmente mercoledì, la Delega fiscale con l’aula pronta a ad allungare i lavori. Poi c’è il Dl Pa appena approvato dalla Camera, con scadenza al 21 agosto. Giovedì potrebbe trovare spazio il Question time, mentre se ci sarà tempo l’aula di palazzo Madama potrebbe anche occuparsi del Dl caldo. In ogni caso, sarà la capigruppo domani mattina a fare il punto definito sui lavori del Santo e stabilire con certezza quando si potrà esporre il cartello ‘chiuso per ferie’.