Lombardia: a Cologno al Serio torna ‘Festa Bikers’ dedicata al mondo custom

Milano, 31 lug. (Adnkronos) – Appuntamento a Cologno al Serio (Bg) dal 22 al 27 agosto per la consueta ‘Festa Bikers’, dove il mondo delle moto custom è protagonista. Tutto all’insegna del ‘to ride, respect & charity’. L’evento è stato presentato oggi in Regione Lombardia alla presenza di Lara Magoni, sottosegretario alla presidenza con delega a Sport e giovani; sono intervenuti Fausto Fratelli, organizzatore dell’evento, e Stefano Bertoletti, associazione ‘Green Sport for life’ e ‘MotoEbike’ di Bergamo.

“Dal 1997 questo gruppo di persone si mettono a disposizione del territorio e delle sue necessità – ha ricordato il sottosegretario Magoni -. Oggi sono 350 e hanno creato un evento irresistibile, di livello internazionale per l’affluenza di motociclisti anche dall’estero, per genere, originalità e affermazione. Con questa mission del sociale che li rende unici. Moto, amici, il piacere di essere biker e di viaggiare in libertà, è tutto ben rappresentato da questo spaccato del variegato mondo delle due ruote che ancora una volta offre la possibilità di provare le emozioni più belle e autentiche”.

“Un incontro, quello di oggi – ha sottolineato – voluto per ringraziarli per il loro impegno, capaci come sono stati di raccogliere e distribuire oltre 500.000 euro in beneficenza in 25 edizioni. Un risultato incredibile conseguito grazie all’impegno di tantissimi volontari”.

L’evento porterà oltre 7.000 motociclisti, oltre 80.000 presenze in un raduno internazionale fatto di cultura, musica e enogastronomia: “Ringrazio il consigliere regionale Giovanni Malanchini che ha ricevuto l’associazione a palazzo Pirelli – ha aggiunto Magoni -. Trasformare la propria passione, la voglia di condivisione e divertimento, in impegno sociale a sostegno di chi ha più bisogno è un’esperienza importantissima ed educativa. Un esempio di solidarietà che è giusto sia valorizzato”.

“Siamo al 26esimo appuntamento, un grande traguardo, siamo carichi e pronti – ha spiegato l’organizzatore, Fausto Fratelli -. L’anno scorso abbiamo battuto ogni record, tra affluenza e beneficenza, con quasi 50 mila euro raccolti. Speriamo di replicare, anzi di migliorare. Ma se confermassimo i numeri del 2022 saremmo felicissimi”.

Il raduno è l’occasione anche per presentare nuove iniziative didattiche, soprattutto rivolte ai più piccoli: “Iniziamo con i bambini a tre anni con le moto elettriche – ha spiegato Stefano Bertoletti, di MotoEbike – per abituarli già da piccoli a vivere le emozioni su due ruote, a imparare le regole della circolazione stradale e a conoscere i mezzi che rappresenteranno la mobilità futura”.