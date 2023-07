Infortuni: Fratoianni, ‘anche oggi una strage di Stato, 17 morti sul lavoro a settimana’

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Un lavoratore morto a Campobasso, feriti gravi a Verona, Pietrasanta e Siracusa. È il bilancio provvisorio di questa giornata di lavoro in Italia. Un bilancio che nei primi sei mesi del 2023 ha visto perdere la vita a 450 persone, un numero terribile. Sono 17 morti alla settimana”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Un costo umano e sociale inaccettabile di una strage di Stato. Ma qualcuno dalle parti di questo governo – prosegue il leader di SI – se ne è accorto? Cosa stanno facendo?”. “Invece di pensare ai favori per gli evasori fiscali forse sarebbe il caso ad esempio di istituire finalmente il reato di omicidio sul lavoro, e che ci fossero una volta per tutte i controlli sui luoghi di lavoro”, conclude Fratoianni.