Dl Pa: Bonafè (Pd), ‘per la destra Pubblica amministrazione inutile fardello’

Roma, 31 lug (Adnkronos) – “Il decreto Pa non solo non porterà alcun beneficio ma umilia tutti quei lavoratori da cui passa ogni giorno l’erogazione dei servizi fondamentali per cittadini e imprese. Per la destra la Pubblica Amministrazione è solo un inutile fardello su cui non vale la pena di investire, nonostante da questo settore passi anche l’attuazione del Pnrr e quindi il futuro del paese”. Lo ha affermato Simona Bonafè, vicepresidente vicaria dei deputati Pd, intervenendo a Montecitorio sulla dichiarazione di voto finale del provvedimento.

“Il governo del merito ha gettato la maschera: le uniche norme presenti nel decreto sono infatti finalizzate alla conquista dei posti apicali negli enti pubblici, nelle partecipate e nei ministeri; non si tratta di spoils system ma di occupazione selvaggia dei vertici dello Stato. E tutto questo a colpi di fiducia con un governo che ha esautorato il Parlamento come non mai nella storia della Repubblica e dove un Ministro, autorevole e vicino alla Premier, ha addirittura intimato alle Camere di aumentare la produttività. Se c’è un limite alla decenza, questa destra lo ha superato da tempo”, ha concluso Simona Bonafè.

Inviato da iPhone