Dl Pa 2: Fdi, ‘soddisfazione per accoglimento odg stabilizzazione docenti precari Afam’

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Esprimiamo grande soddisfazione per l’accoglimento dell’ordine del giorno con cui si impegna il governo a valutare l’opportunità di adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché sia garantita una procedura straordinaria di stabilizzazione dei docenti precari che hanno maturato almeno tre anni di servizio nel sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam). Si tratta di prevedere la stabilizzazione di 400 docenti che da molti anni, in alcuni casi decenni, prestano la loro attività in un contesto di precarietà dovuta alla reiterazione di contratti a termine. Seguiremo la questione affinché l’impegno del governo si traduca in atti concreti”. Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Saverio Congedo e Gimmi Cangiano.