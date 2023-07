Conte "Su Rdc Decisione Del Governo Sta Provocando Un Disastro"

ROMA (ITALPRESS) – "La decisione del governo di interrompere da un giorno all'altro il sostegno alle fasce della popolazione più in difficoltà, sta provocando un disastro annunciato, che bastava il buon senso a prevenire. Attenzione, questa guerra, questa lotta contro i poveri anziché contro la povertà sta provocando anche un grave danno all'economia del Paese. Confesercenti certifica in un miliardo all'anno il danno a imprenditori e commercianti, perché questi sono soldi, come dimostrano tutte le statistiche e gli studi, che entravano direttamente nel circuito dei consumi". Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte.

"Abbiamo invitato il governo, anche se ci rendiamo conto che ormai sono per loro già dei giorni estivi, a convocare immediatamente un Consiglio dei ministri per provvedere subito a porre rimedio a queste decisioni sciagurate", ha aggiunto.

A chi accusa il M5S di scatenare una bomba sociale, Conte replica: "Se qualcuno fa questa accusa si rende responsabile di un comportamento ignominioso, perché certificare e prevedere quello che il buon senso suggerisce, che sarebbe stato un problema, non significa volerlo provocare. Quindi non ribaltiamo i ruoli. Noi abbiamo cercato, con la manifestazione dei 20mila nel giugno scorso, con tantissimi inviti al governo, di rappresentare quali erano le condizioni reali del Paese e questo disagio sociale. Accusare noi di aver provocato questo disagio è follia pura". Sull'eventuale commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione del reddito di cittadinanza, Conte poi osserva: "È normale che un governo anziché assumersi le responsabilità delle proprie scelte, di un disastro sociale annunciato, voglia trovare un capro espiatorio nella gestione dell'Inps? E' assolutamente assurdo. Si assumano la responsabilità delle loro scelte".

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma-

31-Lug-23 18:27 GMT+2