Solo questione di ore ormai per la firma di Meccariello con il Benevento e l’inizio della sua nuova avventura in giallorosso. Il difensore di proprietà della Spal nella giornata di oggi completerà le visite mediche nel Sannio, domani invece è prevista la firma sul contratto che lo legherà alla Strega per poi aggregarsi al ritiro di Roma, agli ordini del tecnico Matteo Andreoletti.

