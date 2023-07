Suppletive Monza: Pastorella (Az), ‘Cappato in Parlamento è arricchimento, al suo fianco’

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Per chi, come me, crede che Azione debba farsi carico di rappresentare istanze liberali e progressiste, il supporto alla candidatura di Marco Cappato non può che essere qualcosa di estremamente positivo. Nessuno come lui si è battuto per i diritti individuali e per la libertà di scelta e averlo in Parlamento sarebbe un arricchimento per tutti. Per questo e per la vicinanza che mi lega a Marco, sarò senz’altro al suo fianco nella sfida di Monza”. Così Giulia Pastorella, deputata di Azione e vicepresidente del partito.