Rdc: Magi, ‘destra svilisce commissioni e le usa come clava politica’

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Prima la commissione d’inchiesta sul Covid, una specie di Sacra Rota No Vax che vorrebbero usare per una caccia alle streghe anti scientifica che disonora le vittime del Covid e che non renderà giustizia alcuna. Ora la commissione d’inchiesta sul reddito di cittadinanza, un’altra sconsiderata strumentalizzazione di un tema, quello della povertà, che dovrebbe essere affrontato con la massima serietà e non con il becero populismo. La verità è che questa destra usa le commissioni parlamentari d’inchiesta, uno strumento che dovrebbe essere della massima serietà e rigore, come clava politica contro gli avversari. Dopo il monito del presidente della Repubblica Mattarella esattamente su questo, la destra la smetta con lo svilimento di questo strumento parlamentare”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.