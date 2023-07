Rdc: Laureti (Pd), ‘destra disgrazia per Paese’

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Criminalizzare la povertà togliendo l’unica misura di sostegno al reddito esistente, lasciare soli gli amministratori di fronte a un rischio sociale devastante soprattutto al Sud, usare le commissioni d’inchiesta per vendetta politica: sull’Rdc la destra non solo mostra il suo vero volto di ferocia, ma anche la sua incapacità di rispondere ai problemi reali. Si tratta di una maggioranza inoltre vigliacca: si dimostra forte e cinica con i più esposti e deboli, per altro via sms, ma tollerante con chi evade il fisco rompendo il patto sociale e democratico. Questo è il sovranismo dei patrioti al governo: una disgrazia per l’Italia!”. Così in una nota Camilla Laureti, eurodeputata del Pd e responsabile dem per le Politiche agricole.