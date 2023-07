Rdc: De Petris, ‘proposta commissione inchiesta su Tridico è solo vendetta della destra’

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Nonostante il monito molto preciso del capo dello Stato, la tentazione della maggioranza di usare le commissioni d’inchiesta parlamentare per consumare vendette non si ferma. Da un lato mettono in ginocchio con un sms 169mila famiglie togliendo loro il reddito di cittadinanza, dall’altro chiedono una assurda commissione d’inchiesta contro Tridico, senza alcun motivo, se non appunto la vendetta. La loro visione sociale è purtroppo chiara: a braccetto con gli evasori fiscali ma impegnati in una oscena guerra contro i poveri e contro chi ha osato dare qualcosa a favore dei più poveri”. Lo dichiara la ex senatrice Loredana De Petris, del Polo progressista.