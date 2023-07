Rai: Iannone (Fdi), ‘esemplare correttezza di Urso per inchiesta Report, trasmessa tre volte’

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Esemplare la correttezza del ministro Urso in tutta questa assurda faccenda. Probabilmente all’insegna del ‘repetita iuvant’, la Rai manda inspiegabilmente in onda per la terza volta la puntata della trasmissione Report a lui dedicata. Altro che giornalismo d’inchiesta. Qui siamo di fronte a un vero e proprio tentativo di linciaggio politico, con la protervia di sostituirsi ai tribunali, puntando sul sensazionalismo con la speranza di suscitare indignazione in chi guarda il programma. Inaccettabile in uno Stato di diritto, attese anche le denunce penali del ministro per le affermazioni false e tendenziose all’interno del servizio. Un modus operandi inaccettabile, un comportamento deontologicamente scorretto”. Lo dichiara Antonio Iannone, senatore di Fratelli d’Italia.