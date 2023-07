Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Delinquenti. Solidarietà agli agenti di Polizia. Alla violenza dei no che per decenni hanno bloccato il Paese, rispondiamo con la forza delle idee e la concretezza dei sì. Avanti con il lavoro, la crescita e il futuro”. Così, sui social, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, vicepresidente del Consiglio e segretario federale della Lega, commenta i disordini dei No Tav oggi in Val di Susa.