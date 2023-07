Migranti: Meloni, ‘non possiamo consentire alla mafia di decidere chi viene da noi’

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “La maggior parte dei migranti che arrivano in Europa arrivano dalla rotta della Tunisia e della Libia, arrivano da situazioni difficili. Noi stiamo cercando di fermare i trafficanti che fanno in modo che arrivino da noi tramite canali illegali. Questi trafficanti stanno diventando sempre più potenti e usano questi soldi e questo potere contro gli Stati e noi non possiamo consentire alla mafia di decidere chi viene nei nostri Paesi”. Lo ha detto Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio, in un’intervista a Fox News.