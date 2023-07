Maltempo: Roggiani (Pd), ‘Molteni incontri tutti i sindaci non solo suoi amici’

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni è stato ieri a Monza e in Brianza per accertarsi dei danni causati dal maltempo. A Lissone e Desio ha incontrato i sindaci della Lega e con loro ha fatto il giro delle rispettive città e dei punti critici. Arrivato a Seregno, uno dei comuni più colpiti, Molteni ha incontrato solo militanti leghisti. Il sindaco di Seregno, Alberto Rossi, siccome è di centrosinistra non era degno di incontrare il sottosegretario? Perché non è stato avvisato della visita istituzionale di Molteni? Al sottosegretario ricordiamo che le istituzioni sono di tutti, non solo della Lega. I cittadini di Seregno meritano rispetto e Molteni ha il dovere quando svolge visite istituzionali di incontrare tutti i sindaci e non solo gli amici suoi”. Così Silvia Roggiani, deputata e segretaria metropolitana del Partito democratico di Milano.