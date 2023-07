F1 Gp Belgio 2023, Verstappen trionfa e Leclerc terzo con Ferrari

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – Max Verstappen vince anche il Gp del Belgio, ultimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1 prima del break estivo. Il pilota olandese della Red Bull, scattato dalla sesta posizione, trionfa centrando la decima vittoria stagionale e l’ottava consecutiva. Il campione del mondo precede il compagno di squadra, il messicano Sergio Perez. Charles Leclerc porta la Ferrari al terzo posto, lasciandosi alle spalle la Mercedes di Lewis Hamilton.

GP BELGIO 2023, VERSTAPPEN SHOW

Al via, Leclerc scatta dalla pole position, ma non può resistere all’attacco di Perez. La Red Bull del messicano conquista la prima posizione, mentre un contatto tra Oscar Piastri e Carlos Sainz mette fine alla gara della McLaren dell’australiano e danneggia la Ferrari dello spagnolo, costretto ad un pomeriggio di sofferenza. Verstappen, intanto, macina asfalto e avversari come previsto. Nel 17esimo giro, nonostante l’irritazione per la gestione dei pit-stop al box Red Bull, Verstappen mette nel mirino la monoposto di Perez – ancora leader dopo aver anticipato la sosta – e si prende di prepotenza la prima posizione, mentre la pioggia comincia a cadere su alcuni punti del tracciato. Non c’è però nessun ribaltone meteo, nessuno si ferma per cambiare gomme. Con le due Red Bull padrone della situazione, i riflettori si spostano sulla lotta per il terzo posto. Leclerc riesce a tenere a distanza Hamilton e porta la Ferrari sul podio. Verstappen, leader con 314 punti e ben 125 lunghezze di vantaggio su Perez, va in vacanza col terzo titolo mondiale in tasca.