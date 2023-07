Rdc: Cerreto (Fdi), ‘serve commissione d’inchiesta sugli omessi controlli’

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “I vertici dell’Inps, per fortuna, non sono più in condizione di fare danni visto che l’ente è nelle mani ben salde e ben sicure di un nuovo commissario. Ma nel recente passato sono state tante, troppe, le truffe perpetrate dai percettori del reddito e troppo pochi i controlli. Per fortuna il tempo dell’assistenzialismo di stato è finalmente esaurito. Certo, chi non è in grado di lavorare non sarà lasciato indietro, e la nostra ‘Carta dedicata a te’ ha proprio questo scopo: dare una mano a chi veramente ne ha bisogno. Ma ora è anche il momento di capire come è stato possibile che vi siano stati così pochi controlli e soprattutto se c’è stato un mandante politico su queste omissioni per motivi di basso interesse clientelare. Ben venga una commissione parlamentare di inchiesta su questo tema”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Agricoltura alla Camera, Marco Cerreto.