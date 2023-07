Pnrr: Paita (Az-Iv), ‘mentre Pichetto piange, il governo toglie risorse contro dissesto’

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Il taglio degli investimenti contro il dissesto idrogeologico dal Pnrr è uno scandalo. Meloni prima annuncia un grande piano di prevenzione, poi il giorno dopo toglie 16 miliardi proprio da quella voce. E il ministro Pichetto Fratin cosa fa anziché difendere il suo dicastero? Piange. Ma a piangere sono gli italiani, vittime dei fenomeni climatici estremi e degli incendi”. Lo afferma la coordinatrice nazionale di Italia Viva Raffaella Paita.

“Il mancato ripristino di Italia Sicura è un scandalo nello scandalo. Con quella unità di missione abbiamo messo in sicurezza molti fiumi, come il Bisagno a Genova, e fatto prevenzione investendo miliardi, come mai era accaduto prima in Italia. Cosa aspettano Pichetto e Meloni a prendere il ddl a firma Renzi-Paita, già depositato in Senato, e attuarlo? Se il ministro ha bisogno di un elenco dei territori che hanno bisogno di interventi e attendono risposte, glielo forniamo volentieri. Meno lacrime e più fatti”, conclude la senatrice di Italia Viva.