Pnrr: Fratoianni, ‘Italia ha governo irresponsabile’

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Scellerato e irresponsabile: è così che si sta dimostrando un governo che annulla i 14 miliardi del Pnrr previsti per l’ambiente e per il contrasto del dissesto idrogeologico e i rischi climatici, per poterli affidarli a progetti sul gas e alle imprese. A questo si aggiunga un altro vero scandalo, cui mi pare non sia stata data la giusta rilevanza: i fondi vengono tolti dalla possibilità di spesa dei comuni italiani, e quindi dei cittadini, per offrirli quasi interamente al sistema d’impresa”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Siamo di fronte, quindi – prosegue il leader di SI -, a una gigantesca operazione di privatizzazione di una parte rilevante del Pnrr. Più o meno lo stesso schema che avevano previsto per i posti letto degli studenti. Infine, le imprese riceveranno circa una decina di miliardi di euro per l’efficientamento energetico delle loro aziende”. “Visto che si tratta di soldi pubblici, è troppo chiedere che i maggiori profitti che faranno entrino anche nelle tasche dei lavoratori? È troppo pretendere che non licenzino nessuno?”, conclude Fratoianni.