Mes: Rinaldi (Lega-Ied), ‘serve solo a dare lavoro a 400 persone a Lussemburgo’

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Il Mes è un meccanismo per garantire il lavoro a 400 persone a Lussemburgo, che tengono famiglie, ma non serve a nulla”. Lo dice Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega e di Identità e democrazia, a Orvieto ’23, il forum dell’indipendenza italiana, organizzato da Gianni Alemanno.

Secondo il leghista, che non dovrebbe essere ricandidato, come dice lui, alle prossime europee del giugno del 2024, “il Parlamento europeo non serve a nulla, l’Italia deve riprendersi la sua sovranità nazionale”.