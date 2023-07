Mafia: Lega, ‘Chinnici simbolo di lotta, onorare memoria è nostro dovere’

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Oggi ricordiamo il giudice Rocco Chinnici nel quarantesimo anniversario del terribile attentato mafioso in cui perse la vita insieme ai due uomini della scorta, il maresciallo Mario Trapassi e l’appuntato Salvatore Bartolotta, e Stefano Li Sacchi, il portiere dello stabile nel quale il giudice viveva. Chinnici ha ideato il pool antimafia, nel quale furono coinvolti anche Falcone e Borsellino, dimostrando lungimiranza nel comprendere le dinamiche del fenomeno mafioso e il suo forte impegno nella lotta alla criminalità organizzata, verso la tutela dei diritti e l’affermazione della giustizia. Onorare la sua memoria è un dovere per le istituzioni che hanno il compito di guidare i giovani nella formazione di una coscienza che abbia come punto di riferimento l’impegno sociale e la lotta alla mafia. Questo governo proseguirà nel solco di quanto fatto da Chinnici e da chi come lui si è impegnato a contrastare con forza la criminalità organizzata”. Lo dichiarano i deputati siciliani della Lega Anastasio Carrà e Valeria Sudano.