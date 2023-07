Mafia: Germanà (Lega), ‘impegno Chinnici è pagina di storia’

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Oggi, nella ricorrenza del quarantesimo anniversario di quella strage che turbò non solo la Sicilia, ma tutto il Paese, rendiamo omaggio alla memoria e al sacrificio di Rocco Chinnici. Il suo impegno contro la mafia ha scritto una pagina di storia e rimarrà per sempre un simbolo. Chinnici è stato un giudice brillante e lungimirante, che ha sfidato ‘Cosa Nostra’ con coraggio. L’impegno di questo esecutivo nella lotta alla criminalità organizzata è costante e palese, e proseguirà con forza nella strada tracciata”. Così in una nota il senatore siciliano della Lega Nino Germanà.