Italia-Cina: Gasparri, ‘dialogare con tutti ma difendendo nostri interessi’

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “La via della Seta ha rappresentato una pagina di subordinazione dell’Italia alla dittatura comunista di Pechino e di pericolosa svendita degli interessi nazionali. II Memorandum fu sottoscritto nel 2019 quando, alla guida del governo italiano, c’erano Conte e i grillini. Quel movimento ha tradito gli interessi del nostro Paese e si è inginocchiato davanti a Pechino, peraltro mostrando tutta la sua inconsistenza e la sua ignoranza. Resta memorabile Di Maio che salutava ‘Ping’ dimostrando di non conoscere nemmeno il nome del dittatore comunista che domina a Pechino. Noi non stiamo più in ginocchio davanti a Xi Jinping. E si è visto che quell’accordo non serviva all’Italia. Sono cresciute le esportazioni cinesi, spesso di prodotti di scarsa qualità o contraffatti, verso l’Italia più di quanto non siano cresciute le esportazioni italiane verso la Cina”. Lo dichiara Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell’aula di Palazzo Madama.

“Dobbiamo impedire alla dittatura comunista di assumere il controllo dei nostri porti e delle nostre reti di trasporto. Con la Cina vanno certamente intrattenuti dei rapporti, ma ricordandoci che quel Paese è il più grande inquinatore del pianeta – continua l’esponente azzurro -. Ricordando che la Cina è governata da una dittatura che nega ogni diritto. Ricordando che l’obiettivo della comunità internazionale all’insegna dei valori della libertà e della democrazia, resta l’abbattimento della dittatura comunista di Pechino”. “È gravissimo che i grillini abbiano svenduto gli interessi del Paese con il memorandum della via della Seta. Che sarà cancellato, non perché lo chiedono gli americani, ma perché è interesse del nostro Paese farlo. E sono certo che questo farà il governo di centrodestra, che difende i valori della libertà e della democrazia, che è orgoglioso dell’appartenenza dell’Italia all’Europa e all’Occidente. Un governo che vuole dialogare con tutti, ma difendendo i nostri interessi e la nostra libertà. Conte e i grillini invece sono stati dei piazzisti di Pechino e vogliamo capire se l’abbiano fatto per dabbenaggine o per altre ragioni. Ci occuperemo molto di questo”, conclude Gasparri.