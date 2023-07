In giro per Sant’Agata de’ Goti dicendo di essere impegnati in attività relative alla toponomastica cittadina. Pioggia di segnalazioni quelle che sono venute nella mattinata di ieri da un po’ tutto il territorio comunale – aree periferiche comprese, con particolare riguardo, tuttavia, alla zona i Capellino – relativamente alla presenza di due uomini che hanno bussato a più porte affermando di dover provvedere ad un aggiornamento della toponomastica e, in qualche caso, affermando di essere stati allo scopo incaricati dall’Ente comunale di Sant’Agata de’ Goti.

